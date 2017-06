Zwei, die es packen

artikel-ansicht/dg/0/

Wie alle deutschen Schüler hat der 16-jährige Afghane eben klare Prioritäten, was Lieblingsfächer betrifft und was man eben so mitmacht. Dennoch weiß der junge Mann in jedem Unterricht seine Lehrer zu beeindrucken - und steht unmittelbar vor dem Eintritt in die gymnasiale Oberstufe. Physikstudium in Deutschland? Rahmatullah Yusefi kann es schaffen - und er will es auch.

Der 16-Jährige ist für die Schulleiterin des Oberstufenzentrums(OSZ), Uta Jolk, ein ganz besonderes Beispiel, dass es gelingen kann, junge Geflüchtete rasch ins Bildungssystem zu integrieren. "Er ist sicherlich ein Einzelfall", sagt sie. "Aber die Lehrer sind hoch begeistert." Bei ihm komme ihr zufolge nun "die Durchlässigkeit des Bildungssystems" zum Tragen. Anders gesagt: Steine auf dem Bildungsweg nach oben gibt es nicht - wenn man ihn nur beschreiten will.

Grundsätzlich nimmt das OSZ die geflüchteten Jugendlichen für zwei Jahre in die Berufsfachschule für berufliche Grundbildung auf. Sonst dauert dieser Bildungsgang ein Jahr. Die verlängerte Variante gibt es für nichtdeutsche Muttersprachler, wie Rahmatullah Yusefi einer war, der im Januar 2016 nach Deutschland kam. Die Klassen sind laut Jolk sehr heterogen. Der kulturelle, ethnische und religiöse Hintergrund ist in den Gruppen genauso unterschiedlich wie der Bildungsstand. Mancher kommt als Analphabet, mancher hat wie Yusefi in der Heimat schon eine Schulausbildung genossen. "Es war eine Chance auch für die Lehrkräfte, dort zu unterrichten", sagt Jolk. Denn die Abstimmungsprozesse mussten besonders gut koordinierter sein. "Ich bin da schon sehr stolz auf die Kollegen, die diese Klasse unterrichten."

Herausfordernd waren auch Konflikte. Bisweilen gab es Auseinandersetzungen zwischen Schülern, "die wir in der Form nicht kannten", spricht Jolk vereinzelte gewalttätige Reaktionen unter den Schülern an. Problematisch sind auch Schüler, die aufgrund ihrer Analphabetisierung es besonders schwer haben, sich die deutsche Sprache anzueignen - der Schlüssel für die Teilhabe am Unterricht und den Einstieg in den Arbeitsmarkt. OSZ-Abteilungsleiter Uwe Klatte sprach diesbezüglich im Kreis-Bildungsausschuss von "nicht unerheblichen Problemen": "Wenn es nicht zügig zu guten und hilfreichen Konzepten kommt, werden wir in den nächsten Jahren noch enorme Probleme bekommen, von denen wir heute noch nichts ahnen", sagte er.

Dass nicht jeder einen Abschluss schafft, wird angenommen. Dennoch liegt es ein Stück weit auch am Menschen selbst: Ein Beispiel dafür ist Ramin Gholami. Auch er hat am OSZ die Berufsfachschulklasse durchlaufen. Den Ausbildungsvertrag in einer Berliner Pflegeeinrichtung hat er nun sicher.

Er erzählt, wie er nach seiner Ankunft in Deutschland vor knapp zwei Jahren unbedingt in die Schule in einen Deutschkurs wollte. Er erhielt die Info, dass er zwei Monate warten müsse. "Ich habe gesagt: "Nein. Ich will so schnell wie möglich in den Unterricht.'" Tatsächlich ging es für ihn gleich am darauf folgenden Montag los. Auch beim Praktikum ließ er sich nicht lange aufhalten. Immer wieder habe er das Gespräch "auf der Straße" gesucht, um Hinweise zu bekommen, wo er unterkommen könnte. Dann fand er jemanden, der bei der Arbeiterwohlfahrt in Lindow gearbeitet hat, einer Altenpflege-Einrichtung. "Dort war ich dann auch drei Monate lang" - der Grundstock dafür, jetzt den Ausbildungsvertrag in der Tasche zu haben.