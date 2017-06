Barnimer Nachwuchs bei DJM dabei

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften gingen nicht alle Träume der jungen Barnimer Schachfreunde in Erfüllung.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582554/

In der Altersklasse U 14 durfte Angelina Jacoby (13) aus Basdorf die Brandenburger Schachspieler vertreten. Sie hatte sich viel vorgenommen. Doch sie war einfach nicht zu diesem Zeitpunkt in Form. "Sie kassierte viele unnötige Niederlagen", so resümierte ihre Heimtrainerin Mandy Barna ihren Auftritt. Nach neun Runden belegte sie mit zweieinhalb Punkten unter 26 Teilnehmern den 24. Platz.

Bereits in der Königsklasse U 18 durfte die erst 15-jährige Nadin Schiewe aus Klosterfelde das Land Brandenburg vertreten. Als Letzte der Setzliste war sie in jeder Partie Außenseiterin und konnte immer befreit aufspielen. Mit zwei Punkten und Platz 25 unter den 26 Teilnehmern der Altersklasse hat sie ihr persönliches Ziel erreicht. "Sogar noch mehr Punkte waren möglich.", sagte Barna im Anschluss.

Bei der Offenen Juniorengruppe U 25 spielte der erst dreizehnjährige Robin Straßburg aus Bernau in diesem Jahr bereits in der sehr starken A-Gruppe. Obwohl er fast immer Außenseiter war, schaffte er dreieinhalb Punkte und Platz 125 unter 160 Teilnehmern.