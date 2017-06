Süd-Staffel-Vorletzter rettet die Gartzer

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) Mit einem blauen Auge davongekommen sind die Gartzer Fußballer: Weil sie das Fernduell mit dem Südstaffel-Vorletzten Einheit Drebkau für sich entschieden, bleiben sie als bester 15. aller vier Staffeln auch 2017/18 in der Landesklasse. So war letztlich auch die 2:5-Klatsche am letzten Spieltag beim Schönower SV zu verkraften.