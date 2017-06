Schirme für die Südterrasse

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Das Schweizerhaus wird denkmalgerecht saniert. "Darum findet unser Café nun nicht oben vor dem Schweizerhaus unter den alten Kastanien statt, sondern in und vor der Veranstaltungsscheune", so die Vereinsvorsitzende Marion Krüger. Die neue Südterrasse hatte bislang aber immer ein Manko: Bei Kaiserwetter waren die Plätze an der Sonne kaum nutzbar, so heiß war es. Die Landtagsabgeordneten Bettina Fortunato (Linke) und Simona Koß (SPD), SPD-Bundestagskandidat Stephen Ruebsam und der SPD-Ortsverein Lebuser Land sprangen sofort in die Bresche. Simona Koß holte noch die Sparkasse Märkisch-Oderland ins Boot, um die gesamte Terrasse mit vier Schirmen überdachen zu können.