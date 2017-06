Kinder wollten einbrechen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am frühen Morgen des Sonntags zwei Kinder, die gerade dabei waren, die Eingangstür zu einem Gewerbekomplex in der Beeskower Straße aufzubrechen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gelangten die Täter aber nicht an ihr Ziel. Vielmehr wurden sie von Polizisten gestellt, die alarmiert worden waren. Die 12- und 13-Jährigen hatten ein Messer, Pfefferspray sowie eine Softairwaffe bei sich. Die Kinder mussten die Gegenstände herausgeben und haben nun Ermittlungen der Kriminalpolizei zu erwarten.