Start mit Peter Kaehlitz als Co-Trainer

Fürstenwalde (MOZ) Mit immerhin neun Testspielern ist der FSV Union Fürstenwalde am Montagnachmittag in die Vorbereitung auf seine zweite Saison in der Fußball-Regionalliga Nordost gestartet. Heute bittet Trainer Matthias Maucksch zu zwei Übungseinheiten: um 9.30 Uhr auf dem Pneumant-Sportplatz, um 14 Uhr im Friesenstadion.

Dort steht bereits am Sonnabend das erste Testspiel an, zu Gast ist ab 15 Uhr LigaRivale FC Viktoria. Zum Abschluss seiner Premierensaison hatte der Aufsteiger aus Fürstenwalde erst vor gut vier Wochen in Berlin 3:1 gewonnen.

Am 1.Juli steht das Fußball-Fest mit der Partie gegen Drittligist 1. FC Magdeburg auf dem Programm, weitere Vorbereitungsspiele sind terminiert: am 5. Juli bei Oberligist Optik Rathenow, am 8.Juli gegen Tasmania Berlin, am 12. gegen Eintracht Mahlsdorf (beide Berlin-Liga), am 19. gegen Victoria Seelow und am 22. bei Tennis Borussia (beide Oberliga).

Maucksch wird übrigens künftig von Peter Kaehlitz als Co-Trainer unterstützt. Der 57-Jährige war als Stürmer von Dynamo Fürstenwalde dreimal Torschützenkönig der DDR-Liga.