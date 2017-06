Aufsteiger patzt beim Finale

artikel-ansicht/dg/0/

Wen man in welcher Form vielleicht auch in der nächsten Spielzeit wieder in der Liga sehen wird, gerade was die Verhandlungen des Landesklasse-Absteigers Stahl Finow und SV Lichterfelde, wird man beim Anpfiff zum ersten Spieltag im August sehen. Fakt ist: 16 Mannschaften werden dann wieder auf Torejagd gehen, es wird um Auf- und Abstieg gekämpft und die Fans der Region freuen sich auf guten und spannenden Fußball.

Zepernick - Lichterfelde 14:0 (5:0)

Tore: 1:0 Dickenhausen (16.), 2:0 Tschanter (26.), 3:0 Opitz (32.), 4:0 Tschanter (Strafstoß, 35.), 5:0 Opitz (43.), 6:0 Schickram (56.), 7:0 Grybowski (Strafstoß, 68.), 8:0 Opitz (70.), 9:0 Opitz (73.), 10:0 Opitz (74.), 11:0 Opitz (78.), 12:0 Gronski (81.), 13:0 Gronski (87.), 14:0 Opitz (89.)

Zuschauer: 50

Schönow - Liebenwalde4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Jorks (23.), 2:0 Bartelt (30.), 3:0 Krüger (49.), 4:0 Jorks (73.), 4:1 Wolf (85.)

Zuschauer: 100

Gelb/Rote Karte: Ludwig (Liebenwalde/67.)

Sachsenhausen II - Glienicke2:1 (0:0)

Tore: 0:1 Ciao (55.), 1:1 Puhlmann (Eigentor, 66.), 2:1 Arndt (82.)

Zuschauer: 64

Vergebener Elfmeter: (Glienicke/Foulelfmeter, 90.)

Leegebruch - Bötzow0:4 (0:2)

Tore: 0:1 Körter (2.), 0:2 Körter (45.), 0:3 Männel (61.), 0:4 Malinowski (75.)

Zuschauer: 40

Zehlendorf - Kremmen 3:2 (1:2)

Tore: 0:1 Köpke (5.), 0:2 Hergt (18.), 1:2 Marzillier (38.), 2:2 Roderburg (60.), 3:2 Lücke (85.) - Zuschauer: 45

Eberswalde II - Bergfelde1:2 (1:2)

Tore: 0:1 Fekete (27.), 1:1 Chris Zimmermann (33.), 1:2 Gerigk (Strafstoß, 44.)

Zuschauer: 25

Gelb/Rote Karte: Sharafi (Eberswalde/89.)

Mildenberg - Bernau II2:2 (2:2)

Tore: 0:1 Mayer (20.), 1:1 Heilmann (Strafstoß, 22.), 1:2 Mayer (29.), 2:2 Pawletta (44.)

Zuschauer: 60

1. BSC Fortuna Glienicke2890: 2865

2. Eintracht Bötzow2894: 2562

3. FC Kremmen2878: 3756

4. Einheit Zepernick2876: 5252

5. TuS Sachsenhausen II2864: 4052

6. Rot-Weiß Schönow2856: 4648

7. PSV Zehlendorf2850: 5033

8. SV Grün-Weiß Bergfelde2838: 4833

9. Blau-Weiß Leegebruch2837: 5433

10. SG Mildenberg2853: 6731

11. FSV Bernau II2851: 6330

12. FV Preussen Eberswalde II2837: 5730

13. SV Rüdnitz/Lobetal2833: 6330

14. FV Liebenwalde2832: 7723

15. SV Lichterfelde2828:11013

Torjäger:

1. Rene Körter (Bötzow) 30

2. Marc Kaiser (Kremmen) 24

3. Pascal Müller (Glienicke) 21

3. Philip Opitz (Zepernick)21

5. Miguel Eikelmann (Sachsenhausen II) 20

6. Philipp Männel (Bötzow)16

6. Andre Tschanter (Zepernick) 16