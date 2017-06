Idealer Standort zur Teilhabe am Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Den symbolischen ersten Spatenstich für ein neues Seniorenpflegeheim gab es am Montagvormittag An der Viehtrift/Ecke An der Tränke. Das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der Bernauer Filiale der Agentur für Arbeit war eine der letzten innerstädtischen Brachflächen.