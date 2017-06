Mehrzweckhaus-Bau erst ab August

artikel-ansicht/dg/0/

Neu Golm (MOZ) Der Baustart für das neue Mehrzweckgebäude in Neu Golm verzögert sich. Statt wie zuletzt angekündigt noch im Juni sollen nun erst im August die Bagger auf der Festwiese in der Chausseestraße anrücken. Das hat Ortsvorsteher Gerhard Rutschke am Montag auf Nachfrage mitgeteilt. In der vergangenen Woche hatte sich der Ortsbeirat mit der Angelgenheit befasst.