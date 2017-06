Fans können Joris beim Helene Beach treffen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beim siebten Helene-Beach-Festival vom 27. bis 30. Juli werden etwa 120 Künstler an einem der schönsten Seen Deutschlands dabei sein. Gemeinsam mit 25 000 Gästen werden sie auch in diesem Jahr die wohl ausgelassenste Party des Jahres in Brandenburg feiern. Viele namhafte Künstler, aber auch Neuentdeckungen, Durchstarter und lokale Größen werden das Helene Beach zu einem einzigartigen Event machen, wie der Veranstalter ankündigt. Unter ihnen ist in diesem Jahr der deutsche Sänger und dreifache Echo-Preisträger Joris ("Herz über Kopf"). Am 29. Juli um 20.40 Uhr wird er auf der Hauptbühne auftreten.