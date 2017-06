Ein Uhu im Wendemarker Park

artikel-ansicht/dg/0/

Wendemark (MOZ) Auch beim 64. Wendemarker Kinderfest herrschte Gewusel und Gewimmel im Park. Viele Familien mit Kindern strömten am Sonnabendnachmittag herbei. Clown Faxilus zog stundenlang die Mädchen und Jungen mit seinen Späßen und Spielen in seinen Bann. Zwischendurch ging es zum Austoben immer mal wieder auf das riesige Sprungkissen oder auf die Rutsche. Die 400 Lose der Tombola, bei der es unter anderem Spielsachen, Dekoartikel und Haushaltsgegenstände zu gewinnen gab waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Auch an der Würfelbude gab es kleine Preise. Die Wendemarker Frauen hatten im Vorfeld fleißig Kuchen gebacken. Der Erlös kommt der Finanzierung des Festes zugute. "Der Bauhof hat das Festgelände wunderbar gesäubert und hergerichtet", berichtete Bärbel Würfel vom Traditionsverein.