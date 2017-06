Hängepartie Feuerwehr-Anbau in Schöneiche

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Als Schöneiches Wehrführer Sven Majewski Ende Februar den Jahresbericht der Feuerwehr in der Gemeindevertretung präsentierte, lautete die Zwischenüberschrift "Sorgenkind Hallenanbau". Noch immer, so Majewski damals, könne mit der Errichtung des zusätzlichen Gebäudes nicht begonnen werden, in dem zwei Fahrzeuge und zwei Motorräder des kreislichen Katastrophenschutzes sowie drei Anhänger der Wehr Platz finden sollen. Und das, obwohl seit Juli 2016 endlich die Baugenehmigung vorliege - fünf Jahre nach dem Start der Verhandlungen mit dem Landkreis. Der Grund für die Verzögerung: Die Gemeinde wartete zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr auf den Zuwendungsbescheid der Investitionsbank des Landes (ILB). Und der ist Voraussetzung für den Baubeginn. Bei der ILB hatte die Gemeinde im März 2016 einen Antrag auf Förderung aus dem Programm "Feuerwehrinfrastruktur" in Höhe von 273 180 Euro gestellt. Insgesamt sind 524 000 Euro für den Bau veranschlagt.

