Die Frau in der Künstlervilla

Strausberg (MOZ) Ira Asmanow lebt ihren Traum: In ihrer Künstlervilla in der Käthe-Kollwitz-Straße bietet sie besonders Kindern und alten Menschen mit und ohne Handicap gesellige und kreative Stunden und Kurse an. Die Versicherungsmaklerin pflegt damit ihre künstlerische Seite.

In einem der vier großen Atelierräume: Ira Asmanow hat alle Schränke in der Künstlervilla mit Materialien gefüllt.Am Sonntag öffnet sie die Türen der Künstlervilla in der Käthe-Kollwitz-Straße 1 in Strausberg



© MOZ /Gerd Markert