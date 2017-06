25 Jahre Jugendfeuerwehr Göttin

artikel-ansicht/dg/0/

Göttin (MZV) (tms) Eine Freiwillige Feuerwehr hat Göttin seit dem 12. Januar 1928, ein Gerätehaus seit 1929 und ein Löschfahrzeug seit 1980. Auch war die Wehr lange weit vorn, wenn es um weibliche Einsatzkräfte geht. Und schließlich gesellte sich 1992 die Jugendwehr hinzu. Folglich gibt's 2017 das silberne Jubiläum! Ihr 25-jähriges Bestehen feiert die Jugendfeuerwehr Göttin - sowie die gesamte Freiwillige Feuerwehr Göttin - am kommenden Samstag, 24. Juni. Eingeläutet wird das Fest mit einem Festumzug, für den ab 11:00 Uhr an der Buswendeschleife Aufstellung genommen wird. Um 11:30 Uhr setzt sich der Zug - begleitet von Schalmeienklängen - in Bewegung. Bei Ankunft am Festplatz dampft die Gulaschkanone: Zeit fürs Mittagesssen. Um 13:30 Uhr starten Feuerwehrwettkämpfe, die gegen 16:00 Uhr in der Siegerehrung münden. Ab 16:30 Uhr ist Zeit für gemütliches Beisammensein bei Gegrilltem und kalten Getränken; drumherum sorgen schon tagsüber Hopseburg, Kinderschminken, Softeisstand und weitere Angebote für Kurzweil. Um 19:00 Uhr beginnt der Tanz zur Sommersonnenwende - "mit Liveband", wie Plakate im Ort verraten. Wer aufspielt, wird sich den Gästen offenbaren.