Bundespräsident Steinmeier zu Antrittsbesuch bei Bundeswehr

Geltow (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Dienstag mit militärischen Ehren bei der Bundeswehr empfangen worden. Bei seinem Antrittsbesuch im Einsatzführungskommando in Geltow bei Potsdam will er sich die Operationszentrale ansehen, von wo aus alle Auslandseinsätze gesteuert werden. Im Wald der Erinnerung, wo im Einsatz getötete Soldaten geehrt werden, ist eine Kranzniederlegung geplant. Steinmeier ist seit März als Nachfolger von Joachim Gauck das Staatsoberhaupt der Bundesrepublik.