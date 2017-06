artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Einen Tag nach dem Anschlag auf eine Bahnstrecke in Berlin-Treptow sucht die Polizei in Berlin weiter nach den Tätern. "In der Nacht gab es keine neue Entwicklung", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Auf den S-Bahn-Linien S8, S85 und S9 kommt es am Dienstag nach Angaben der Deutschen Bahn weiter zu Einschränkungen. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Treptower Park und Schöneweide werde eingerichtet.

Unbekannte hatten am frühen Montagmorgen am S-Bahnhof Treptower Park vermutlich ein Feuer in einem Kabelschacht gelegt. Der Anschlag führte am Montag zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufsverkehr. Mehrere S-Bahn-Linien waren betroffen. In anderen Bundesländern schlugen Unbekannte auf ähnliche Weise zu. Das Bundesinnenministerium sprach von insgesamt 13 Anschlägen. Ein politischer Hintergrund wurde mit Blick auf den G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg nicht ausgeschlossen.