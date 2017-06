Waldboden bei Borgsdorf brannte

artikel-ansicht/dg/0/

Borgsdorf (OGA) Ein Hektar Waldboden sind am Montagabend an der Kreisstraße zwischen Lehnitz und Borgsdorf in Brand geraten. Nach Polizeiangaben war das Feuer gegen 19 Uhr gemeldet worden. Zunächst hatten die Einsatzkräfte Probleme, den Brandort zu finden. Ein zufällig über der Region fliegender Polizeihubschrauber half den Kollegen am Boden aber, das Feuer ausfindig zu machen. Es brannte in einem Waldstück nahe der Borgsdorfer Kreuzung in Richtung Lehnitz.