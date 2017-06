Spreewälder Gurkenernte gestartet

artikel-ansicht/dg/0/

Vetschau (dpa) Die Spreewälder Anbaubetriebe sind am Dienstag offiziell in die diesjährige Gurken-Erntesaison gestartet. Die Landwirte hoffen dabei auf einen stärkeren Ertrag als 2016, wie Andreas Traube vom Spreewaldverein erklärte. Im vergangenen Jahr wurden auf rund 500 Hektar Anbaufläche 29 000 Tonnen eingefahren. Normal seien Erträge von "30 000 plus", hieß es. Allerdings musste wegen der starken Nachtfröste im April nachgepflanzt und die neuen Gurkenpflanzen geschützt werden, berichtete der Vetschauer Spreewaldbauer Karl-Heinz Ricken. Bessere Witterung im Mai führte zu einer guten Entwicklung des Gurkenbestandes.

