Berlin (dpa) Ein neunjähriger Junge ist in Berlin-Lichtenrade auf eine Straße gelaufen und von einem Auto angefahren worden. "Das Kind wurde an Kopf und Beinen verletzt und kam in ein Krankenhaus", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Ein 62-jähriger Autofahrer hatte den Jungen am Montagnachmittag auf der Groß-Ziethener Straße angefahren. Der genaue Hergang des Unfalls war zunächst noch unklar.