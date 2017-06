Drei Volksbanken in Oberhavel schließen

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (veb) Die Berliner Volksbank schließt im Kreis Oberhavel mehrere Filialen. Zur Disposition stehen Kremmen, Velten und Löwenberg. Ansprechpartner vor Ort haben die Kunden der Berliner Volksbank dann nicht mehr. Wer mit einem Mitarbeiter sprechen will, muss nach Hennigsdorf oder Gransee ausweichen. In Kremmen und Löwenberg werden dann nur noch Selbstbedienungsleistungen wie Geldausgabeautomat, Kontoauszugsdrucker und Überweisungsscanner angeboten. Das bestätigte Bereichsleiterin Yvonne Heidemann am Montag auf Nachfrage. Die Fürstenberger Filiale bleibt entgegen anderslautender Gerüchte offen.