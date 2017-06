artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben die Waldbrandgefahr in Brandenburg in die Höhe schnellen lassen. Gleich in vier Landkreisen galt am Dienstag die höchste Waldbrandstufe fünf. Davon betroffen waren Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz. Im Rest des Landes galt bis auf die Prignitz Warnstufe vier. "Die Situation ist wegen der extremen Temperaturen angespannt", betonte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Vor allem im südlichen Brandenburg sei es sehr trocken und mit mehr als 30 Grad im Schatten auch sehr heiß.