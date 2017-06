artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Am Berliner Flughafen Tegel ist wegen eines verdächtigen Gepäckstücks ein Terminal gesperrt worden. Die Bundespolizei teilte am Dienstagnachmittag per Twitter mit, sie räume das Terminal C2. Spezialkräfte seien unterwegs. Der Flughafenbetreiber informierte per Twitter, der Flugbetrieb gehe weiter, aber es könne zu Einschränkungen kommen.