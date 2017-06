Fünf Autos in einer Nacht aufgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Schildow (OGA) Gleich fünf Autos sind in der Nacht zu Dienstag in Schildow aufgebrochen worden. Im Amselweg schlugen Unbekannte die Scheibe eines BMW und stahlen aus dem Fahrzeug ein Smartphone aus der Mittelkonsole. Aus einem unweit geparkten BMW und aus einem Mini Cooper wurden ein Airbag beziehungsweise das Navigationsgerät gestohlen. Ebenfalls einen Mini Cooper traf es in der Elisabethstraße. Auch aus diesem Fahrzeug wurden Radio- und Navigationsgerät ausgebaut. Airbag und Navigationsgerät wurden aus einem BMW entwendet, der in der Bahnhofstraße stand. Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten. Die Ermittlungen der Polizei laufen.