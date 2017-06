Steganlage für rund 40 Boote

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Nach Gründung des Rathenower Segler-Clubs e.V. (RSC) im Jahr 1924 wurde auf dem Vereinsgelände am Hohennauener-Ferchesarer See in Semlin, neben dem ersten Vereinsheim, eine Holzsteganlage errichtet. Während der Zeit als Betriebssportgemeinschaft (BSG) Motor Rathenow wurde die Anlage 1962 durch Betonelemente ersetzt. Schon Anfang der 1980er Jahre hätte sie nach wiederholtem starken Eisgang auf dem See Schäden aufgewiesen. Aus eigener Kraft sei ein Neubau nicht zu stemmen gewesen, so RSC-Vorsitzender Andreas Niemann. Eine vereinsinterne Stegkommission sei gebildet worden, die Lösungen suchte.