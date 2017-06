Kanushow für den Sportminister

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Während seiner Reise am Montag durch das Havelland besuchte Bildungs- und Sportminister Günter Baaske (SPD) auch den Rathenower Wassersportverein Kanu 1922 e.V am Havelweg. In Vorbereitung der BUGA 2015 war auf dem Vereinsgelände ein Objekt entstanden, das nicht nur Kanuten nutzen. Für Landrat Roger Lewandowski (CDU), der den Minister begleitete, "ein Vorzeigestandort".