Veltener Oberschule soll Barbara Zürners Namen tragen

Velten (rol) Voraussichtlich am 9. Dezember wird Veltens 1. Oberschule der Name von Barbara Zürner verliehen. An diesem Tag wäre die Umweltaktivistin 88 Jahre alt geworden. Barbara Zürner arbeitete bis 1997 in einer Veltener Schmiede und engagierte sich ehrenamtlich für den Umweltschutz. Bei einem ihrer Einsätze, bei dem sie den Müll entlang der Landstraße von Velten nach Borgsdorf aufsammelte, wurde sie am 30. Oktober 1997 von einem bis heute nicht ermittelten Täter niedergeschlagen und vergewaltigt. Die Verletzungen waren so schwer, dass Zürner in ein Koma fiel, aus dem sie nie wieder erwachen sollte. Im März 2002 starb sie an den Folgen des Überfalls.