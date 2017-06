artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Zum zweiten Mal findet der Kinosommer der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) - präsentiert von der Gransee-Zeitung - auf dem Sportplatz am Adolf-Mann-Platz statt. Am 15. Juli um 22 Uhr hebt sich der Vorhang. Liegestühle sollen mitgebracht werden. Eingebettet ist der MBS-Kinosommer in das Zehdenicker Stadtsportfest. Wie bei der Premiere im Vorjahr dürfen die Zuschauer entscheiden, welcher Film gezeigt wird, und zwar noch bis zum 23. Juni. Unter allen Teilnehmern werden zwei Tickets für die Potsdamer Schlössernacht am 19. August verlost. Folgende Filme stehen zur Wahl: