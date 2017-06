Vermeintliche Fernsehmonteure zockten Rentnerin ab

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Kurz vor der Mittagszeit klingelt es am Montag bei einer 76-Jährigen in der Goethestraße. Sie begeht den Kardinalfehler und lässt den klingelnden Mann in die Wohnung, der sich als Fernsehmonteur ausgibt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582751/

Er soll den Fernseher in der Wohnung an einen Satelliten anschließen, wie er erklärt. Die Renterin ahnt auch nichts Böses, als der Monteur telefoniert und ein zweiter Mann in die Wohnung will. Wohl erst, als sich beide Männer unabhängig voneinander in der Wohnung bewegen, wird sie misstrauisch. Kaum sind die Männer aus der Wohnung, sieht die Frau nach ihren Ersparnissen, die in einem Schrank liegen müssten. Nun beklagt sie den Diebstahl mehrerer hundert Euro.

Die Täter sollen südländisch aussehen und akzentfrei Deutsch sprechen. Die Polizei fragt nun: Wo sind die Personen noch aufgetreten? Gibt es weitere Geschädigte? Meldungen werden unter 03321/4000 entgegen genommen. Ferner rät die Polizei:

"Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Halten Sie gegebenenfalls Rücksprache beispielsweise mit ihrem Vermieter, ob Handwerker oder Ähnliche beauftragt wurden! Werden Sie bedrängt, schließen Sie die Tür, bzw. machen Sie laut auf sich aufmerksam! Wenn vorhanden, nutzen Sie Türspion und Sicherheitskette! Informieren Sie im Notfall sofort die Polizei!"