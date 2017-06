artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Entwarnung am Berliner Flughafen Tegel: Das verdächtige Gepäckstück war "unbedenklich", teilte die Bundespolizei am Dienstag per Twitter mit. Die Absperrungen seien aufgehoben worden. Wegen des Fundes war das Terminal C2 komplett geräumt worden. Im Flugverkehr gab es nach Angaben eines Sprechers des Flughafens Berlin Brandenburg Verzögerungen.