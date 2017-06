artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Es ist nur der Beginn eines Großprojektes an der Landesstraße 314 Zepernicker Chaussee in Bernau. Bis Donnerstag ist ein Durchkommen unmöglich, weil eine Kabelhilfsbrücke entsteht. Die soll alle Leitungen aufnehmen, die während des Brückenneubaus bei der S- und Fernbahn für einen weitestgehend reibungslosen Weiterbetrieb der Bahnen nötig sind. Ab September startet dann der Neubau dieser Eisenbahnbrücke, die bis September 2018 dauern wird. Insgesamt 13 Bauwerke wird die Bahn AG zwischen Buch und Bernau erneuern. Bahn-Projektleiterin Caroline Lucke begründet das elf Millionen Euro teure Gesamtvorhaben so: "Die Lebensdauer der hundert Jahre alten Brücken ist erreicht. Die Zustandskategorie 4 besagt, dass Instandsetzung keine Chance mehr hat."

artikel-ansicht/dg/0/1/1582762/

Deshalb rückte am Montag mit der Dresdener Spezialfirma Sächsische Bau GmbH auch ein Schwerkraftkran an. Allein am Montag wurden vier tonnenschwere Spundbohlen je 14 Meter tief in den Sandboden gerammt, wie Bauleiter Stephan Gille ergänzt. Am Dienstag kommen weitere vier dazu. Dann folgt die Kabelhilfsbrücke. Es staubt an der Brücke, der Lärm ist weithin zu hören. Ziel ist es, die Brücken am Ende von 3,70 Meter auf 4,50 Meter anzuheben, die Straße im Anschluss zu verbreitern.