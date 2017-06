Sommerfest in der "Villa Fohrde"

artikel-ansicht/dg/0/

Fohrde (MZV) Fürs Sommerfest am Samstag, den 24. Juni, in der "Villa Fohrde" rührt Vereins-Chef Daniel Wunderer fleißig die Werbetrommel. Er lädt alle herzlich ein und versichert: "Es wird ein bunter Tag werden, beginnend mit einer Zirkusaufführung der Pritzerber GrundschülerIinnen, der Möglichkeit mit Carsten Muschol Havelkahnfahrten zu unternehmen, einer Schatzsuche, bei der auch der kleine Villa-Turm neugebaut wird. Dazu ein Konzert des Brandenburger Jazz- und Popchors JAMPRESSION und Erzählungen von GrundschülerIinnen aus den 1950er Jahren über ihre Zeit in der Villa. Selbstverständlich gibt es auch leckeres Essen. Als Besonderheit wird unser nigerianischer Freiwilliger Emmanuel Ayodeji frittierte Kochbananen anbieten."