Bootsmotor geklaut

Brandenburg (MZV) In der Nacht erhielt die Polizei telefonisch die Information eines Geschädigten, dass sein Bootsmotor entwendet wird. Aufgrund der Zeugenhinweise des Geschädigten sofort eingeleitete intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei, führten im Bereich der Raststätte Wolfslake der BAB 10 zur Feststellung eines PKW, welcher mit Warnblinkanlage am Straßenrand stand. Am Fahrzeug wurden zwei ukrainische Staatsbürger im Alter von 22 Jahren festgestellt, wobei einer von ihnen aus Richtung Acker zum PKW gerannt kam.