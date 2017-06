artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Berlin wächst bis 2030 um gut 180 000 Einwohner. Das entspricht etwa der Größe einer Stadt wie Saarbrücken. Allein bis 2020 kommen zu den derzeit knapp 3,7 Millionen Hauptstädtern etwa 106 000 Menschen dazu, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Bevölkerungsprognose der Stadtentwicklungsverwaltung hervorgeht. Darunter sind rund 24 000 weitere Flüchtlinge. 2016 wuchs die Stadt per Saldo um 61 000 Bewohner. "Bestimmender Faktor" bei dieser Entwicklung sei die Zuwanderung von Flüchtlingen gewesen, heißt es in dem Bericht. Seit 2005 kamen in Berlin 330 000 Bewohner dazu, den stärksten Zuwachs verzeichneten die Bezirke Mitte und Pankow.