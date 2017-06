artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs rot-rote Koalition will ihre Pläne zur Zukunft der Krankenhäuser künftig eng mit dem Nachbarland Berlin abstimmen. Ziel sei, dass beide Länder bis 2020 gleichzeitig Beschlüsse fassten, heißt es in einem am Dienstag in Potsdam vorgelegten Antrag von SPD und Linken. "Wir wollen alle Krankenhäuser in der Fläche erhalten", sagte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sylvia Lehmann. Sie seien "Anker in der medizinischen Versorgung", müssten sich aber weiterentwickeln, hin zu einer ambulanten Versorgung. Zugleich soll es auch starke Kliniken im berlinnahen Raum geben.