Polizeiruf spielt im Frankfurter Krankenhaus

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Dienstag ist in Potsdam die erste Klappe für den brandenburgischen „Polizeiruf 110: Das Beste für mein Kind“ vom RBB gefallen. Das teilte der Sender mit. In dem Fall ermitteln Kriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und Kriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) nach einer Kindesentführung mit tödlichem Ausgang – für den Entführer. Dieser hatte den sechs Monate alte Leon Hallmann aus der Kinderstation des Krankenhauses in Frankfurt (Oder) entführt.