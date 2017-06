Dreikampf ums Bürgermeisteramt

artikel-ansicht/dg/0/

Der Rheinsberger Verband der Wählervereinigung BVB/Freie Wähler nominierte Schwochow auf seiner Wahlversammlung einstimmig zum Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 24. September. Der 30-jährige Verwaltungsfachangestellte hat ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung, wo er auch Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler ist. Er ist ein großer Kritiker der Verwaltung. Daher nennt er als eines seiner Wahlziele die Neuordnung im Rathaus, "um Arbeitsabläufe und die Qualität der Verwaltung zu verbessern". Zudem möchte Schwochow, dass die Ortsteile besser in demokratische Entscheidungen eingebunden werden und neben der Kernstadt auch mehr Investitionen in die Dörfer fließen. "Unsere Fraktion hat in den letzten Jahren viele Vorschläge gemacht, die nicht angenommen worden sind. Als Bürgermeister möchte ich sie realisieren", so der Kandidat. Auch eine Umsetzung des Regenwasser-Beseitigungskonzepts, das derzeit erstellt wird, sei eines seiner Anliegen. Darüber hinaus will er die Friedhofsgebührensatzung ändern. Der Dorf Zechliner war stets ein Kritiker, wenn die Friedhofsgebühren erhöht wurden.

Schwochow rechnet sich angesichts der Ergebnisse der Kommunalwahlen im Juni 2014 sehr gute Chancen aus. Damals holte er mit Abstand die meisten Stimmen aller Kandidaten für die Stadtverordnetenversammlung. Er selbst sieht seine Fraktion in der Rolle einer Oppositionspartei. Kritiker werfen ihm vor, mit Halbwahrheiten und Polemik zu operieren. Formell ist Schwochow noch Mitglied in der CDU. Nachdem er Bürgermeister Raus Verwaltung als "Affenstall" bezeichnet hatte, kam es zum Bruch. Schwochow gründete eine eigene Fraktion und trat später der Wählervereinigung BVB/Freie Wähler bei. Ein Verfahren über seinen Ausschluss aus der CDU ist noch offen.