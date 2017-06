Applaus auf ganzer Linie

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde (MOZ) Applaus, Blumen, Applaus: So endete am vergangenen Samstag die Premiere des Theaterstücks "Admiral a.D." in der Theaterscheune in Schönwalde-Dorf. So schnell konnten es die Sinne gar nicht erfassen, wie die Schauspieler Rosen in den Händen hielten. Antonia Stahl strahlte mit einem Strauß roter Rosen in den Armen von der Bühne, während Bürgermeister Bodo Oehme mit Sonnenblumen sein Dankeschön bei den Schauspielern und Aktiven setzte, das ganze wurde von Applaus und Bravo-Rufen akustisch untermalt.

"Admiral a.D." ist eine Verwechslungskomödie. Der Admiral Hans-Georg von Löwenstein wird in bravouröser Art von Wolfgang Sellenthin gespielt. Mit seinem Charme und seinen Komplimenten versüßt der Admiral den Damen des Golfclubs den Tag. Dafür zeigen sich die Damen verständnisvoll und hilfsbereit gegenüber den zeitweisen finanziellen Problemen "Ihres" Admirals.

Wenn der Admiral nun gar keiner ist, seine Ex-Frau, in dieser Rolle brilliert Karla Ehl, ihn sucht, sein Bruder Josef Schneider, in Szene gesetzt von Reinhold Ehl, ihn unbedingt sprechen muss und die Kellnerin Luise, gespielt von Beate Rintel-Sellenthin, ständig hinter dem Geld her ist, ist der Ausgang des Stückes für die Zuschauer nicht abzusehen. Das bleibt auch so bis zur Theaterpause.

Das Ende kommt überraschend und bleibt auch hier im Verborgenen, so haben die kommenden Zuschauer ungetrübte Theaterfreude.

Gefreut haben sich ganz besonders an diesem Abend Antonia Stahl und Carsten Scheibe. Erstmals traten beide als Autoren eines Theaterstückes in Erscheinung. "Es lies sich einfach kein passendes Stück für die örtliche Situation und dem bestehenden Schauspielerstamm finden", erzählte Antonia Stahl, die sich in dieser Situation an Carsten Scheibe erinnerte.

"Bei ihm hatte ich vor Jahren ein Praktikum absolviert und konnte ihn nun als Mitautor gewinnen". Ihre Zusammenarbeit erfolgte im Ping-pong-Stil, immer hin und her, wie Carsten Scheibe erläuterte. So wurde das Drehbuch bis Ende März gemeistert. Derweil probten seit Mitte Januar die Schauspieler und nahmen dabei aktiv Einfluss auf ihre Rollen. "Die Möglichkeit frühzeitig Einfluss auf die Rolle zu haben, habe ich gern wahrgenommen", erklärte Reinhold Ehl, der seine Rolle im bayrischen ansiedelte.

Zur anfänglichen Ungewissheit des Inhaltes wirkte sich die aktive Mitgestaltung für beide Seiten, Autoren- und Schauspieler, gewinnbringend aus. Am Ende des Premierenabends gab es rundherum zufriedene und fröhliche Gesichter. Die nächsten Aufführungen finden am 25. Juni, 2. und 16. Juli, 19. August und am 3. und 16. September statt. Reservierungen sind online unter www.theater-in-der-Scheune.de und telefonisch unter 0173/6156095 möglich.