Berlin (dpa) Im Dauer-Streit um die Autonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain ist der geplante Gerichtstermin am 29. Juni aufgehoben worden. Das Verfahren sei unterbrochen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts für Zivilsachen am Dienstag mit. Hintergrund ist demnach die Mitteilung der klagenden Eigentümerin, dass ihr gesetzlicher Vertreter gestorben sei. Ursprünglich sollte der Einspruch des Hauseigentümers gegen ein Versäumnisurteil vom 2. Februar verhandelt werden. (Landgericht Berlin, Aktenzeichen 6 O 200/16, Versäumnisurteil vom 2. Februar 2017 und Beschluss vom 19. Juni 2017).

Im Februar hatte das Landgericht die Räumungsklage einer Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien abgewiesen, weil deren Anwalt keine Prozessbefugnis vorweisen konnte. Der Hauseigentümer will erreichen, dass der "Kadterschmiede"-Verein die Räume verlassen muss, die er seit Ende 2013 ohne Mietvertrag nutzt. Er vertritt die Ansicht, dass der Verein dort nur geduldet wurde, und verlangt auch eine Nutzungsentschädigung.

Im Juni 2016 waren die Erdgeschoss-Räume der Rigaer Str. 94, in denen sich die Kneipe befindet, bereits mit Hilfe der Polizei geräumt worden. Folge waren heftige Proteste. In einem Eilverfahren entschied das Landgericht im September 2016, dass die Räumung rechtswidrig war, und die Kneipenbetreiber des früher besetzten Hauses durften zurück.

In der Rigaer Straße und Umgebung, in der es einstmals viele besetzte Häuser gab, greifen gewalttätige Linksautonome immer wieder Polizisten an, setzten Autos in Brand oder zerstören sie. Pflastersteine werden herausgerissen. Innensenator Andreas Geisel sprach am Montag im Innenausschuss von "brutalen Gangstern". Gerade vor dem G20-Gipfel in Hamburg habe die linksextremistischer Gewalt zugenommen.