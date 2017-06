artikel-ansicht/dg/0/

Streit um Autonomen-Kneipe in Rigaer Straße - Verfahren unterbrochen

Berlin (dpa) Im Dauer-Streit um die Autonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain ist der geplante Gerichtstermin am 29. Juni aufgehoben worden. Das Verfahren sei unterbrochen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts für Zivilsachen am Dienstag mit. Hintergrund ist demnach die Mitteilung der klagenden Eigentümerin, dass ihr gesetzlicher Vertreter gestorben sei. Ursprünglich sollte der Einspruch des Hauseigentümers gegen ein Versäumnisurteil vom 2. Februar verhandelt werden. (Landgericht Berlin, Aktenzeichen 6 O 200/16, Versäumnisurteil vom 2. Februar 2017 und Beschluss vom 19. Juni 2017).

artikel-ansicht/dg/0/1/1582775/





Verbrannte Autos, die Reste einer Barrikade und herumliegende Pflastersteine sind am 17.06.2017 in Berlin in der Rigaer Straße zu sehen.



© dpa