Kunsterspring wurde zum Namensgeber

Heiligengrabe (MZV) Zum Tag der offenen Tür von Swiss Krono Tex in Heiligengrabe kamen am Wochenende laut Veranstalter mehr als 6300Besucher. Schon eine halbe Stunde vor dem Einlassbeginn standen die ersten Gäste vor der Tür. Sowohl die Produktionsprozesse als auch die Produkte des Unternehmens konnten sie kennenlernen. Sieben Shuttle-Busse waren permanent auf dem Firmengelände im Einsatz. Sehr großen Anklang fand auch das Programm, das Vereine und Gruppen aus der Region gestaltet haben: Von der Kita-Singegruppe aus Pritzwalk über die Gaukler-Kids aus Heiligengrabe, die Big Band der Kreismusikschule Ostprignitz-Ruppin und den Wittstocker Carnevals Club. Bei den Werksbesichtigungen konnten die Gäste an fünf Stationen erfahren, wie Laminat und Grobspanplatten gefertigt werden. Bekannt gegeben wurden die Gewinner der Regional-Dekor-Aktion 2017. Kunsterspring aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, das Elbland aus der Prignitz und die Stadt Plau am See aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim werden Namensgeber für ein Laminat der neuen Kollektion.