25 Jahre Riva-Stahl: Minister zollt Unternehmen Respekt

Hennigsdorf (rol) Die Feier zum 25. Geburtstag der Übernahme der Stahlwerke von Hennigsdorf und Brandenburg durch Riva hat Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) zum Anlass genommen, der Geschäftsführung und den Angestellten Respekt zu zollen. Bei dem Fest am Dienstagabend in Paaren/Glien bezeichnete Gerber die Riva-Gruppe als "Kraftzentrum der Brandenburger Wirtschaft". Das italienische Familienunternehmen habe der hiesigen Stahlindustrie eine Zukunft gegeben, "als das Schicksal der märkischen Stahlkocher am seidenen Faden hing. Riva hat aus diesem Faden ein Stahlseil gemacht."