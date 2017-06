Flecken Zechlin räumt groß ab

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (RA) Die Grundschule Flecken Zechlin hat die vielleicht wichtigste Trophäe außerhalb des Vereinssports gewonnen: den Sparkassen-Sportabzeichenwettbewerb 2016. Die Flecken Zechliner haben damit ihren Titel aus dem Vorjahr in der Kategorie I (Schulen mit bis zu 100 Schülern) verteidigt und gehören mit dem nunmehr fünften Erfolg zu den Rekordsiegern in diesem Wettbewerb. 56 der insgesamt 99 Schüler haben im vergangenen Jahr erfolgreich die Sportabzeichenprüfungen abgelegt. Eine kleine Delegation der Ruppiner Grundschule nahm am Dienstag bei der Auszeichnungsveranstaltung des Landessportbundes Brandenburg (LSB) in Potsdam den Siegerpokal entgegen.

Ein stolzer Lehrer Stephan Köhring: "Auch wenn wir schon fünfmal gewonnen haben, ist es immer wieder etwas Besonderes, hier zu sein. Schließlich sind es immer andere Kinder, die an dieser besonderen Auszeichnungsveranstaltung teilnehmen. Da fiebern immer alle mit." Dass in der ersten Kategorie, in der die Flecken Zechliner als Seriensieger glänzen, nur so wenige Schulen an dem Wettbewerb teilnehmen, kann der Sportlehrer nicht verstehen: "Dieser Wettbewerb ist einfach toll. Da sollten viel mehr Schulen mit dabei sein."

Das Deutsche Sportabzeichen hat sich mittlerweile im Sportland Brandenburg etabliert und 2016 mehr Brandenburger in seinen Bann gezogen als je zuvor. Mit 8 876 abgelegten Sportabzeichen durften sich im vergangenen Jahr 311 märkische Aktive mehr über ihren persönlichen Erfolg freuen als 2015. Einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung haben die "Sparkassen Sportabzeichenwettbewerbe", deren 2016-Sieger in den Kategorien "Schule" und "Kreis-und Stadtsportbünde (KSB/SSB)" am Dienstag im Filmpark Babelsberg ausgezeichnet wurden. Während der zentralen Auszeichnungsveranstaltung bekamen die jeweils drei Erstplatzierten der unterschiedlichen Wertungsklassen Pokale und Prämien, bevor der Filmpark mit all seinen Attraktionen den Schülerinnen und Schülern der siegreichen Schulen für eine Entdeckungstour offen stand.

Laufen, Springen, Werfen, dazu Schwimmen, Radfahren und Turnen - das Deutsche Sportabzeichen fordert die Teilnehmer vielseitig. Der Lohn: die vielleicht wichtigste Trophäe außerhalb des Vereinssports. Beim vom (LSB) in Kooperation mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) und dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport veranstalteten Wettbewerb winkt noch ein besonderer Bonus: Für Platz eins im Ranking der Teilnehmerzahlen gibt es Siegprämie von bis zu 300 Euro.