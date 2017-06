Kostüme aus 333 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Anlässlich des 333-jährigen Bestehens des Bad Freienwalder Gesundbrunnens lädt die Fachklinik und Moorbad erstmals am 1. Juli wieder zu einen Brunnenfest ein. Sie knüpft von der Darstellung her an den Umzug zur 700-Jahrfeier der Kurstadt an und hat den gleichen Kostümverleih engagiert. Um 13 Uhr holt eine Kutsche, besetzt mit dem Großen Kurfürsten (Hans-Joachim Mechelke) und Friederike Luise (Gudrun Kutzner) Bürgermeister Ralf Lehmann nebst Gattin Doris und fährt die Gesellschaft zu Kurklinik.