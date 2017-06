artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die britische Popband Depeche Mode plant wegen der großen Nachfrage zusätzliche Konzerte in Deutschland. Am 17. und 19. Januar kommenden Jahres steht das Trio noch einmal in Berlin auf der Bühne. Wie der deutsche Veranstalter Live Nation am Dienstag in Frankfurt mitteilte, sind zwischen November und Januar 2018 insgesamt acht weitere Auftritte bei der "Global Spirit Tour" vorgesehen. Der Vorverkauf beginnt am Freitag (23.06./10.00).