Am Ende nur Platz acht

Petershagen-Eggersdorf/Premnitz (MOZ) Die Fußball-Saison 2016/2017 endete für die Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf vom Ergebnis her so wie sie begann. Wieder stand auf der Anzeigetafel ein 3:2. Nur mit dem Unterschied, dass die Doppeldörfler am letzten Spieltag beim TSV Chemie Premnitz verloren.

Am ersten Spieltag gewannen sie genau mit diesem Resultat gegen den FSV Bernau, dem aktuellen Nord-Meister und Aufsteiger in die Brandenburg-Liga. Es war eines der besten Ligaspiele der Doppeldörfler überhaupt und ließ damals auf viel mehr hoffen.

Schon im Hinspiel kassierten die Blau-Weißen zu Hause gegen den Tabellen-Vierten aus Premnitz eine heftige 0:4-Niederlage. Anschließend, noch während der Vereins-Weihnachtsfeier, trat schließlich der damalige Cheftrainer René Zampich zurück. Daher hatte das Team noch etwas bei den Chemikern zu korrigieren, wollte unbedingt einen versöhnlichen Schlusspunkt hinter ein unbefriedigendes Spieljahr setzen.

"Die Mannschaft hat eigentlich in Premnitz eine ganz ordentliche Leistung abgeliefert und viel richtig gemacht", sagte Trainer Sven Lemke nach dem Spiel. "Nur zu Beginn und vor allem am Ende der Partie waren wir überhaupt nicht präsent", so Lemke, der am 30. Spieltag für die Blau-Weißen als sportlich Verantwortlicher an der Seitenlinie stand.

Vor dem Führungstreffer für Petershagen-Eggersdorf eroberte Dennis Rehausen an der Mittellinie erfolgreich den Ball, umkurvte vier Gegenspieler und überlupfte den Premnitzer Keeper zum 1:0. Ein tolles Abschiedstor von Rehausen (19.), der wie Maik Fochler und Thomas Haupt, die beide ebenso stark aufspielten, letztmalig für Blau-Weiß die Landesliga-Töppen schnürte. Rehausen und Fochler hatten viele gute Szenen und Torwart Haupt hielt gar einen Foulstrafstoß in großem Stil.

Doch der Gastgeber war stets hellwach und nutzte die wenigen Fehler der Blau-Weißen in diesem Spiel rigoros.

Nach einem Chemie-Einwurf verlängerte Laszlo Nagy den Ball so unglücklich mit dem Kopf, dass er direkt vor die Füße von TSV-Stürmer Konstantin Gäde fiel. Der hatte wenig Mühe, zum 1:1 (26.) einzuschieben.

In Halbzeit zwei gingen die Gäste erneut in Führung. Maximilian Traue passte klug auf Roger Sobotta (68.), der den Ball geschickt und direkt mit der Brust mitnahm, im Strafraum noch einen Verteidiger ausspielte und überlegt ins kurze Eck traf. "Bei seinem zweiten Saisontreffer zeigte Roger endlich mal wieder kühlen Kopf vorm gegnerischen Tor und was er eigentlich so draufhat", freute sich Trainer Lemke.

Den fast sicher geglaubten Sieg zum Saison-Finale verschenkten die Doppeldörfler in den letzten vier Spielminuten. Vor dem 2:2 hatte erneut Nagy seine Finger beziehungsweise den Kopf im Spiel. Haupt wollte sich gerade den auf ihn zufliegenden Ball schnappen, da köpfte ihn Nagy zum Premnitzer Ricardo Quast, der per Seitfallzieher ins entlegene Toreck einnetzte.

Und schließlich entwickelte sich kurz darauf aus einer verheißungsvollen Freistoß-Situation für die Blau-Weißen ein Konter für Chemie. Anton Fischer hätte als Absicherer den Ball noch unspektakulär ins Aus befördern können, verlor dann aber das Laufduell mit Quast und seine Elf die Chance auf wenigstens einen Punkt.

Letztlich belegte Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf, nach dieser unnötigen zwölften Saison-Niederlage, mit 41 Punkten und einem negativen Torverhältnis im End-Klassement Tabellenplatz acht, verfehlte somit klar das selbst gesteckte Saison-Ziel.

SV Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf: Haupt - Demann, Fochler, Nagy, Sobotta, Traue - Rehausen, Rolke (85. Fischer), Vsetycek (80. Njie), Küter, Guggenberger (66. Loock)

Tore: 0:1 Dennis Rehausen (19.), 1:1 Konstantin Gäde (26.), 1:2 Roger Sobotta (68.), 2:2 Ricardo Quast (86.), 3:2 Ricardo Quast (89.) - Schiedsrichter: Fabian Schulte (Neuruppin) - Zuschauer: 83