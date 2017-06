Eindeutiges Ja zur Schwimmhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Zwischen dem 21. April und 31. Mai haben wir unsere Leser gebeten, sich an einer Schwimmhallen-Umfrage zu beteiligen. Die Resonanz: Rund 170 Briefe, E-Mails und ausgefüllte Umfragezettel sind in der Redaktion eingetroffen.

Die Aussagen sind eindeutig: Ja, wir brauchen ein Schwimmbad. Die meisten Leser stimmen für ein Sportbad mit Sauna. Vor allem Eltern kleinerer Kinder sind es, die eine Kombination aus Sport- und Spaßbad favorisieren würden.

Allein aus der Stadtschule Altlandsberg kamen 65 ausgefüllte Zettel zurück. Lehrerin Daniela Ruchotzkehat die Eltern der Grundschüler gebeten, sich an der Umfrage zu beteiligen. Der Tenor der Altlandsberger ist eindeutig: Eine Schwimmhalle sollte in der Region gut erreichbar sein und hauptsächlich werden als Standorte das Gewerbegebiet in Neuenhagen oder das Areal an der S-Bahn Hoppegarten (KWO-Gelände) genannt. Diese beiden Orte sind es, die die meisten Leser vorschlagen. Aber auch das Areal, auf dem sich heute noch der Bauhof der Gemeinde Fredersdorf, direkt am S-Bahnhof befindet, wird vorgeschlagen. Interessant war auch die Idee von Christian Siemianowski aus Neuenhagen. Aus seiner Sicht könnte eine Schwimmhalle im Gewerbegebiet Neuenhagen unweit des Glaswerkes Ardagh gebaut werden. Die Anbindung sei vielleicht nicht optimal, aber "die Nähe zum Glaswerk hätte den Vorteil, dass man vielleicht Abwärme vom Werk nutzen könnte. Energie ist ein teurer Faktor, wenn es da etwas gibt, was man ganzjährig nutzen könnte, wäre das etwas, was auch die Klimabilanz erheblich verbessert", schreibt er.

Von anderen Lesern kam der Hinweis, dass man vielleicht doch noch einmal eine Kombination aus Freibad Neuenhagen und einer daneben stehenden Schwimmhalle probieren sollte. Andere, wie Jens Reschke, mahnten eindringlich, unbedingt bei einer Machbarkeitsstudie Strausberg nicht aus den Augen zu verlieren, sondern in ein solches Konzept alle anliegenden Kommunen mit einzubinden.

In der Umfrage wurden die Leser gefragt, ob sie bereit wären, sich finanziell an einer Stiftung für solch eine Schwimmhalle zu beteiligen. Viele Leser haben sich bereit erklärt, sich einzubringen bzw. würden das tun, wenn es konkret werden würde. Manche möchten gern bis zu 50 Euro monatlich geben, andere sich pro Kind mit einer Summe beteiligen und wieder andere Leser wollen erst einmal, dass der Bau steht, um sich dann zu entscheiden. Andere machen eine Beteiligung vom Standort abhängig. Familie Braune aus Neuenhagen schreibt: "Wenn jeder Bürger der umliegenden Gemeinden einen Euro spendet, dann sind doch ca. 100 000 Euro bestimmt ein gutes Startkapital." Adelheid Teichmann aus Fredersdorf meint, dass die Finanzierung nicht den Bürgern auferlegt werden, sondern aus den Haushalten von Sport, Bildung und Gesundheit kommen sollte. Für Karl-Heinz Föhse ist es eine Selbstverständlichkeit, dass eine Machbarkeitsstudie durch die beteiligten Gemeinden finanziert wird. "Die Machbarkeitsstudie ergibt Nein und dann ist das Geld der Bürger weg", befürchtet er. Während Jürgen Imhof aus Hoppegarten für ein privat public partnership-Projekt stimmt, lehnt das Peter Agsten aus Eggersdorf vehement ab. Sylvia Schwarz aus Münchehofe schlägt vor, für die Finanzierung der Schwimmhalle ein crowd funding aufzulegen. Spontan haben uns Leser zugesagt, insgesamt 7210 Euro in eine Stiftung zu spenden.

Ganz praktisch bietet Kerstin Schmidt aus Fredersdorf ihre Arbeitskraft an. Hans-Joachim Jolitz aus Neuenhagen schreibt: "Ich bin Rentner und noch freiberuflich als Bauleiter tätig. Wenn das Bauvorhaben in einem überschaubaren Zeitraum realisiert wird, würde ich mich gern einbringen."

Doch das ist eher unwahrscheinlich. Zwar werden in den Gemeindevertretungen derzeit Eckpunkte für eine Machbarkeitsstudie diskutiert. Gleichzeitig aber investieren viele Kommunen jetzt auch in Schulen und Kitas. Und verschulden sich dabei so sehr, dass für ein Schwimmbad kein Geld mehr übrig ist.

Mit 16 Ja-Stimmen zu einer Nein-Stimme wurde in Neuenhagen zugestimmt, dass ein noch zu bestimmendes Fachbüro u. a. klären soll, welcher Art das Schwimmbad sein soll, welche effektive Bahngröße sinnvoll wäre, wie viele Schulen dort Schwimmunterricht absolvieren würden und wie sich der allgemeine Bedarf in der Region bis 2040 entwickelt.

Klargestellt wurde, dass es darum geht, dieses Thema jetzt vorzubereiten, um nach 2021, wenn die erforderlichen Großinvestitionen wie Schulen und Kitas gebaut sind, dieses Projekt starten zu können. Den Neuenhagenern geht es um Zeitvorlauf. In den Ausschüssen von Fredersdorf-Vogelsdorf ging es vor allem um die Sicherung des Schwimmunterrichts. Der Bildungausschuss empfahl die Streichung aller Unterpunkte im Kriterienkatalog zu Vorgaben für die Art des Hallenbads oder Details wie Länge der Bahnen. Das Fachbüro für die Studie sollte frei agieren können.

Der Bauausschuss ging noch einen Schritt weiter. Laut seiner Empfehlung sollte die Gemeinde darauf dringen, eine Schulsportschwimmhalle zur alleinigen Nutzungsvorgabe zu machen.