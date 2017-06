Maritimes Flair im Gleisbett

artikel-ansicht/dg/0/

Was für ein Theater: Dabei hätte der Auftritt zweier Bundespolizisten bei der Pressekonferenz, auf der Regisseur Jens-Erwin Siemssen sein Theaterprojekt "Meteor" vorstellte, durchaus Teil einer werbewirksamen Inszenierung sein können. Die Pointe blieb jedoch aus. Ein Fahrdienstleiter hatte die Beamten wegen einer nicht genehmigten Veranstaltung auf dem Bahngelände alarmiert. Dass diese vor Ort warteten, bis die Theatermacher ihren Vertrag mit dem Schienenbetreiber, der DB Netz AG, - soviel zum Thema interne Kommunikation - vorlegen konnten, ist verständlich. Für Unverständnis sorgte hingegen die Bemerkung "Sie können gut reden, Sie sind ja auch aus dem Westen", mit denen einer der Uniformierten auf die Erklärungen des Regisseurs antwortete. Mit dieser Vorstellung gelang es dem Bundespolizisten 28 Jahre nach der Wende wie ein Abschnittsbevollmächtiger zu wirken.

Dabei hat die Künstlergruppe um Jens-Erwin Siemssen die Oderstadt bislang in positiver Erinnerung behalten. Im Sommer vergangenen Jahres feierten sie in Frankfurt die vielbeachtete Deutschlandpremiere von "Flucht - Ucieczka", einem berührenden Stück über Flucht und Vertreibung nach dem zweiten Weltkrieg, basierend auf persönlichen Erinnerungen von Zeitzeugen aus Russland, Polen und Deutschland, die die Macher des Projekts vorab interviewt haben. Florian Vogel, kommissarischer Geschäftsführer der Messe und Veranstaltungs GmbH und künstlerischer Leiter des Kleist Forums, erinnerte daran, dass es die Frankfurter Erstaufführung von Null auf Platz zwei der Top 10 der sehenswerten Theateraufführungen im deutschsprachigen Raum geschafft hatte. "Nach diesem Erfolg hatten wir sofort Interesse daran, die Zusammenarbeit fortzusetzen", so Florian Vogel.

Auch das neue Theaterprojekt basiert auf Interviews, die Jens-Erwin Siemssen im Dezember vergangenen Jahres an Bord des Forschungsschiffes "Meteor III" führte. Vier Wochen begleitete er die Wissenschaftler bei ihrer Forschungsarbeit vor der südafrikanischen Küste, sprach unter anderem mit dem Kapitän, dem ersten Offizier - der übrigens in Frankfurt aufgewachsen ist -, dem Schiffsarzt, einer Meeresbiologin, einer Stewardess und einem Motorenwärter. Ausgangspunkt der Recherche war jedoch die erste deutsche Atlantikexpedition, zu der die erste Generation der "Meteor" am 13. April 1925 aufbracht. Zwei Jahre lang kreuzte sie über den Atlantik, kartierte den Meeresboden und die Strömungsverhältnisse. "Die Meeresforschung steht in einer langen Tradition. Damals wie heute werden dieselben Messdaten erhoben und ausgewertet", hat Jens-Erwin Siemssen festgestellt. Auch das Leben an Bord zeige Parallelen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. "Heute gibt es Doppelkabinen statt Gemeinschaftsunterkünfte, aber die Enge und die eingeschränkte Bewegungsfreiheit bleiben."

Für das Stück wurden drei Eisenbahnwaggons des Ozean-blauen Zugs, mit dem die Theatergruppe seit 15 Jahren unterwegs ist, zum Forschungsschiff Meteor umgebaut. In die Handlung einbezogen werden zudem Exponate der Meeresforschung, die das Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven als Kooperationspartner beigesteuert hat.

Bleibt zu hoffen, dass die Vorstellungen nicht von der Bundespolizei unterbrochen werden.

Veranstaltungsort: Lokwerkstatt DB Netz, Briesener Straße (neben dem Kamea); Vorstellungen: 28., 29., 30. Juni um 11 Uhr (Schülervorstellung) und um 20 Uhr sowie am 1. Juli um 20 Uhr; Eintritt: 19 Euro, ermäßigt 12 Euro, Schüler 6 Euro; Karten unter Tel. 0335 4010120, ticket@muv-ffo.de oder www.das-letzte-kleinod.de