Polizeieinsatz wegen abenteuerlustiger Kinder

Neuruppin (RA) Die Abenteuerlust hat einen Zwölfjährigen aus der Schule am Kastaniensteg in Neuruppin am Montag offenbar zum wiederholten Mal gepackt. Das Kind verschwand am Vormittag aus der Förderschule mit sonderpädagogischem Schwerpunkt. Es ist nicht das erste Mal, dass Betreuer und Lehrer den Jungen suchen mussten. Laut Polizeiangaben verschwand er bereits zum zwölften Mal.