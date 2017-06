Roter Teppich für Karl-Geschwister

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582792/

"Weiter, immer weiter! Diese Botschaft prägte einst Oliver Kahn und die wird noch heute mit dem früheren Weltklasse-Torwart verbunden, der für bedingungslosen Einsatz stand. Den benötigten auch die Nachwuchstalente der hiesigen Classic-Kegelszene bei den diesjährigen Deutschen Meisterschaften, die in Ludwigshafen stattfanden.

Zum Auftakt der Titelspiele erreichten die Kreisauswahlteams Märkisch-Oderland beachtliche Platzierungen. Rang acht für die U 14 männlich sowie Platz neun für die Mannschaft U 18. Den Vogel schoss indes die Mannschaft U 14 weiblich mit dem sechsten Platz im Endklassement ab - der Startschuss für noch erfolgreichere Einzelwettbewerbe. Wurde im Teamwettbewerb bereits das Konkurrenzdenken auf die Auswechselbank geschickt, galt dies auch bei den Einzelstarts.

Für MOL gingen in der Altersklasse U 14 weiblich Lina-Marie Lehmann (Gut Holz Wriezen) und Fiona Karl auf die Bahn. Beide Mädchen hievten sich mit verheißungsvollen Resultaten in die Finalrunde. Lina-Marie erzielte 530 Holz. Die Wriezenerin zog als Drittbeste der Vorrunde ins Finale, während Fiona mit 520 Holz als sechste die Endrunde erreichte. Das Minimalziel der beiden Starterinnen aus Märkisch-Oderland - die Hürde Vorrunde überspringen - war geschafft.

Auch Alex Karl schaffte in der Altersklasse U14 männlich den Sprung in die Endrunde. 536 Holz langten dem Seelower, um als Drittbester ins Finale einzuziehen, das dann jeweils in Vierergruppen ausgespielt wurde. In der zweiten Staffel drehte dann Fiona losgelöst von allen Hemmnissen so richtig auf. Wie ein Schweizer Uhrwerk spulte sie ihre Würfe auf die Bahn. Lohn für die konzentrierte Vorstellung war dann mit 546 Holz die Bestmarke des Finaltages und der Sprung auf den Silberplatz. Lina-Marie Lehmann kam mit 504 Holz indes nicht so wirklich ins Spiel und purzelte im Gesamtklassement auf den fünften Rang.

Im männlichen U14-Wettbewerb ließ Alex Karl nichts unversucht, um ebenfalls eine Medaille zu ergattern. Allein: Seine erzielten 525 Holz reichten nicht ganz zum angepeilten Platz auf dem Treppchen. Vielmehr musste sich Alex mit dem undankbaren vierten Rang begnügen. Ganz Sportsmann nahm der Schüler den Ausgang als neue sportliche Herausforderung und wird in er neuen Spielzeit abermals einen Angriff auf einen der ersten drei Plätze unternehmen.

"Fiona und Alex haben die Farben der Kreisstadt nachhaltig vertreten und mit ihren gezeigten Leistungen für positive Schlagzeilen gesorgt. Auch wenn mir fälschlicherweise der Ruf vorauseilt, dass ich durchweg ein Fußballfan sei, entgehen mir derartig tolle Erfolge der Kegler natürlich nicht. Vielmehr sehe ich durchaus, dass sich auch andere Sportarten großen Herausforderungen stellen und beachtliche Erfolge feiern", formulierte Schröder in seiner Laudatio auf der Seelower Kegelanlage in kleiner Runde. Für die erfolgreichen Geschwister gab es vom Stadtoberhaupt zudem jeweils ein Couvert mit Gutschein.