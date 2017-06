artikel-ansicht/dg/0/

Goma (dpa) In Folge des Konflikts in der Kasai-Region im Kongo sind nach Angaben der katholischen Kirche seit vergangenem Oktober fast 3400 Menschen getötet worden. Mindestens 20 Dörfer seien komplett zerstört worden, 60 katholische Gesundheitsstationen und 141 Schulen ebenfalls schwer beschädigt oder zerstört worden, teilte die apostolische Nuntiatur im Kongo am Dienstag mit. Bislang wurde die Zahl der Opfer zumeist auf rund 1000 geschätzt. Die katholische Kirche hat im Kongo, wo Regierungsinstitutionen schwach sind, ein dichtes Netzwerk an Pfarreien und gilt daher meist als bestens informiert.